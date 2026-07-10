Павло Василенко

Збірна Франції впевнено пробилася до півфіналу чемпіонату світу, здолавши Марокко з рахунком 2:0. Попри безгольовий перший тайм, французи повністю контролювали перебіг зустрічі й після перерви дотиснули суперника.

Вже на старті матчу небезпечно пробивав Дайо Упамекано, але воротар Яссін Буну врятував свою команду. Найкращий шанс до перерви Франція отримала на 25-й хвилині, коли після фолу Нуссаїра Мазрауї на Кіліані Мбаппе арбітр Факундо Тельйо призначив пенальті. Після перегляду VAR рішення залишилося чинним, однак Буну вгадав напрямок удару Мбаппе та парирував одинадцятиметровий.

Після перерви перевага французів стала ще відчутнішою. На 60-й хвилині Мбаппе реабілітувався за нереалізований пенальті, відкривши рахунок красивим ударом. А вже через шість хвилин Усман Дембеле подвоїв перевагу, фактично знявши всі питання щодо переможця.

Марокканці лише наприкінці зустрічі створили свій найнебезпечніший момент, але Ель-Айнауї після подачі Ашрафа Хакімі пробив головою повз ворота. Франція впевнено довела матч до перемоги й у півфіналі зустрінеться з переможцем протистояння Іспанія – Бельгія.

ЧС-2026, 1/4 фіналу

Франція – Марокко – 2:0

Голи: Мбаппе, 60, Дембеле, 66.