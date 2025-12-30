Новачок української Прем'єр-ліги Кудрівка має серйозну заборгованість перед футболістами щодо зарплатні. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

За даними з джерел, наближених до клубу, ситуація в Кудрівці наразі залишається непростою. Станом на сьогодні останню зарплату (у середньому 100–120 тис. грн) гравці отримували ще у вересні.

Останні преміальні були виплачені у серпні — при тому, що бонуси передбачені навіть за нічиї. Також досі не виплачено бонус за вихід до УПЛ.