Кудрівка, для якої поточний чемпіонат став першим в історії виступом в Українській Прем'єр-лізі, планує активно попрацювати на зимовому трансферному ринку та зміцнити склад кількома новачками.

За інформацією Sport.ua, клуб розглядає варіант із запрошенням українського атакувального півзахисника Віктора Цуканова, права на якого належать донецькому Шахтарю. Дебютант еліти хотів би оформити оренду 19-річного хавбека, проте позиція керівництва донецького клубу щодо можливої угоди поки що залишається невідомою.

Цього сезону Цуканов грає за юнацьку команду Шахтаря U-19. У складі колективу Олексія Бєліка він провів 12 поєдинків, записавши на свій рахунок три забиті м'ячі та п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що 22-річний українець Шахтаря дебютував у єврокубках.