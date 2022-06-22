Приватний літак Неймара був змушений робити аварійну посадку

Бразилець летів з Барбадоса

Приватний літак гравця ПСЖ і збірної Бразилії Неймара був змушений здійснити аварійну посадку, коли летів з Барбадоса в Сан-Паулу. Про це повідомляє Goal.com.

Футболіст повертався з відпочинку, коли його літак зіштовхнувся з механічними проблемами – проблемами з лобовим склом.

Зрештою, довелося робити посадку в Боа Вішті. Там Неймару довелося почекати дві години, перш ніж літак приведуть до ладу. Він дещо злякався, а от працівники регіонального аеропорту були в захваті – вони отримали можливість зробити з гравцем фото.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе порадив керівництву ПСЖ продати Неймара.