Мбаппе порадив власникам ПСЖ позбутися Почеттіно і ще 13 гравців команди
Приватний літак Неймара був змушений робити аварійну посадку
Бразилець летів з Барбадоса
Приватний літак гравця ПСЖ і збірної Бразилії Неймара був змушений здійснити аварійну посадку, коли летів з Барбадоса в Сан-Паулу. Про це повідомляє Goal.com.
Футболіст повертався з відпочинку, коли його літак зіштовхнувся з механічними проблемами – проблемами з лобовим склом.
Зрештою, довелося робити посадку в Боа Вішті. Там Неймару довелося почекати дві години, перш ніж літак приведуть до ладу. Він дещо злякався, а от працівники регіонального аеропорту були в захваті – вони отримали можливість зробити з гравцем фото.
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе порадив керівництву ПСЖ продати Неймара.
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