Сергій Разумовський

Арсенал залучив до співпраці данського фахівця зі стандартів Томаса Ґронннмарка. Про це повідомляє The Times.

Його профіль доволі вузький і водночас цінний для топрівня. Ґронннмарк спеціалізується на вкиданнях аутів і на тому, як перетворювати їх із «формальності» на інструмент контролю гри – або для надійного збереження володіння, або для швидкого запуску атаки через заготовлені варіанти руху та розташування гравців.

У данця солідне резюме роботи консультантом: раніше він допомагав Брентфорду, дортмундській Боруссії, Аяксу, Мідтьюлланну, Юніону та японському ДЖЕФ Юнайтед, а також входив до тренерського штабу чемпіонського Ліверпуля. На цьому тлі поява Ґронннмарка в орбіті Арсенала логічно вписується в загальну тенденцію клубу – максимально деталізувати роботу над «дрібницями», які вирішують матчі на дистанції сезону.

Важливо, що в лондонців уже є сильний напрям роботи зі стандартами: цього сезону Арсенал є найрезультативнішою командою АПЛ зі стандартних положень, і це пов’язують із роботою тренера Ніколя Жовера. Додатковий акцент саме на аутах виглядає як спосіб ще більше підсилити вже ефективну систему. Наразі команда Мікеля Артети йде першою в АПЛ і першою в Лізі чемпіонів.

Раніше Мартінеллі публічно вибачився перед Бредлі за поведінку в матчі Арсенала та Ліверпуля.