Мартінеллі публічно вибачився перед Бредлі за поведінку в матчі Арсенала та Ліверпуля
Конфлікт вичерпано
близько 1 години тому
Габріел Мартінеллі / Фото - Арсенал Лондон
Вінгер Арсенала Габріел Мартінеллі вибачився перед захисником Ліверпуля Конором Бредлі за неспортивну поведінку у матчі 21 туру АПЛ.
Мартінеллі намагався виштовхнути за межі поля гравця Ліверпуля, який лежав на газоні після отриманої травми.
Конор і я обмінялися повідомленнями. Я вибачився перед ним. У запалі боротьби я не зрозумів, що він отримав серйозну травму. Хочу сказати, що я глибоко шкодую про свою реакцію. Бажаю Конору якнайшвидшого одужання, - написав Мартінеллі в Instagram.