ПСЖ бачить в Мудрику заміну Неймару

Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Реал». Онлайн трансляція
11 жовтня 22:00
ПСЖ включився в гонку за півзахисника «Шахтаря» Михайла Мудрика.
Парижани почали стежити за грою 22-річного гравця, повідомляє Media Foot. У ньому зацікавлений спортивний директор клубу Луїс Кампос.
Михайла розглядають в якості заміни Неймару, якщо бразилець піде наступного літа.
ПСЖ доведеться витримати конкуренцію за гравця з рядом топ-клубів. Він цікавий «Арсеналу» і «Ювентусу».
Цього сезону Мудрик провів сім поєдинків, в яких забив два м'ячі і віддав шість гольових передач.
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