Паризький ПСЖ близький до завершення переговорів із англійським Борнмутом щодо переходу центрального захисника Іллі Забарного. Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, сторони практично домовилися щодо фінансової частини угоди. Французький клуб готовий викласти за 22-річного українця близько 60 мільйонів євро. Після завершення формальностей Забарний підпише контракт із ПСЖ терміном на п'ять років.

Нині чинна угода гравця з Борнмутом розрахована до літа 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює її в 42 мільйони євро.

Минулого сезону Ілля провів за «вишень» 39 матчів, відзначившись однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке особисто зацікавлений у трансфері Забарного.