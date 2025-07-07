ПСЖ не може продати російського голкіпера
Трансфер Забарного в французький клуб залишається під загрозою
близько 3 годин тому
Турецький Галатасарай, як повідомляє видання Biyogala, не розглядає можливість запрошення воротаря Матвія Сафонова, який зараз виступає за ПСЖ.
У шорт-листі потенційних посилень позиції голкіпера фігурують інші імена: Джордж Петрович (Челсі), Лукас Перрі (Ліон), Давід Де Хеа (Фіорентина), Міле Свілар (Рома), Алекс Мерет (Наполі) та Еліа Капріле з Кальярі.
На тлі таких новин під сумнів ставиться перехід українського захисника Іллі Забарного до Парі Сен-Жермен. Раніше ходили розмови, що керівництво французького клубу дало обіцянку відмовитись від послуг російського футболіста, щоб здійснити трансфер Забарного.
Нагадаємо, ПСЖ виклав 20 мільйонів євро за Сафонова, викупивши його у Краснодара влітку 2024 року.
Контракт Забарного з англійським Борнмутом розрахований до кінця червня 2029 року, а Transfermarkt оцінює вартість українського центрбеку у 40 мільйонів євро. На його рахунку 86 матчів за Борнмут, у яких він відзначився одним голом та однією гольовою передачею.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ не підпише Забарного під час клубного чемпіонату світу.