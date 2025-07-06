За інформацією TBR Football, французький ПСЖ скоригував свою трансферну політику щодо українського захисника Іллі Забарного, який виступає за Борнмут.

Парижани мають намір повернутися до переговорів із англійським клубом вже після завершення клубного чемпіонату світу. Саме тоді керівництво ПСЖ планує активізувати спроби отримати гравця збірної України.

«Забарний, безперечно, стане великою втратою для Борнмута, враховуючи його вплив на команду та приголомшливі оборонні подвиги від того часу, як він приєднався до колективу з київського Динамо у 2023 році.

Гравець збірної України є великим талантом і не дивно, що такий потужний клуб, як ПСЖ, зацікавлений у його послугах. Але схоже на те, що французький клуб відкладає цю угоду до закінчення своєї кампанії на клубному чемпіонаті світу», – написало джерело.