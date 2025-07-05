Український захисник Ілля Забарний, який виступає за англійський Борнмут, може змінити команду у нинішнє трансферне вікно та залишити чемпіонат Англії.

Зацікавленість у 22-річному футболісті виявляє французький ПСЖ, проте можливий перехід безпосередньо залежить від розвитку ситуації з Ліллем. У Борнмуті не планують утримувати Забарного, але насамперед хочуть підписати йому повноцінну заміну.

Англійський клуб активно працює над трансфером 24-річного центрального захисника Бафоде Діакіте. Переговори з гравцем пройшли успішно, сторони погодили основні умови контракту.

Тепер рішення за Ліллем: якщо французький клуб погодиться відпустити Діакіте в АПЛ, Борнмут буде готовий відпустити Забарного. За даними Paristeam.fr, Лілль поки не визначився з остаточним рішенням, але, ймовірно, не перешкоджатиме відходу свого захисника.

Минулого сезону 2024/25 Забарний відіграв 39 матчів за клуб у всіх змаганнях і відзначився однією гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 42 мільйони євро. Діючий контракт із Борнмутом розрахований до кінця червня 2029 року.

Раніше повідомлялося, чи зможе Забарний зіграти на клубному чемпіонаті світу.