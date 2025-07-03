Французький гранд ПСЖ, як і раніше, виявляє інтерес до українського центрального захисника Іллі Забарного, який виступає за англійський Борнмут.

Проте, як зазначає MEGA PSG, переговорний процес між клубами триває непросто, і шанси встигнути оформити угоду до закінчення реєстраційного вікна клубного чемпіонату світу, яке закривається 3 липня, залишаються мінімальними.

Минулого сезону 2024/25 Забарний взяв участь у 39 матчах за Борнмут і відзначився однією результативною передачею. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 42 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Забарний потрапив у символічну збірну Англійської Прем’єр-ліги за важливим показником.