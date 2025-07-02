Портал Gradient Sports представив рейтинг найшвидших гравців Англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2024/25.

Експерти проаналізували середню швидкість футболістів та на основі цих даних сформували символічну команду. До списку увійшов захисник збірної України Ілля Забарний, який представляє Борнмут.

Українець продемонстрував вражаючий результат: у п'яти найкращих матчах він розвивав середню швидкість 34,26 км/год, що дозволило йому увійти до квартету найсильніших захисників. Серед інших учасників команди – зірки світового футболу, включаючи нападника Манчестер Сіті Ерлінга Холанда.

Норвежець показував середню швидкість 35,81 км/год, але навіть він поступився першістю. Абсолютним лідером рейтингу став Антоні Еланга з Ноттінґема, який розганявся в середньому до 35,91 км/год.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ придбаи Забарного найближчими днями.