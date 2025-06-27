Павло Василенко

За даними місцевої прокуратури, французький футболіст Кіліан Мбаппе подав офіційну скаргу на свого колишнього роботодавця ПСЖ, заявивши про моральне переслідування.

Чемпіон світу 2018 був однією з найяскравіших зірок ПСЖ в останні роки. Однак він давно хотів залишити Францію, і в його останньому сезоні між ним та клубом спостерігалася помітна напруга.

ПСЖ запропонував йому найвигідніший контракт у своїй історії в 2022 році, але відносини значно охолонули після його оголошеного відходу. Клуб намагався продати його до саудівського клубу Аль-Хіляль, і в результаті він пішов вільним агентом у Реал Мадрид минулого року.

26-річний нападник продовжує сперечатися з парижанами через невиплачену зарплату у розмірі 55 мільйонів євро і зовсім недавно висловив невдоволення тим, як до нього поставилися в клубі перед сезоном 2023/2024.

Після того, як він повідомив керівництво, що не продовжуватиме контракт, ПСЖ не допустив його на передсезонні збори в Японії та Південній Кореї, а також на наступний матч відкриття Ліги 1. За даними агентства AP, Мбаппе засуджує ізоляцію, до якої його поставив паризький клуб.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе через проблеми зі здоров'ям схуд на п'ять кілограмів.