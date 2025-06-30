Парі Сен-Жермен продовжує активні переговори з Борнмутом з приводу трансферу українського захисника Іллі Забарного, і угода вже близька до фінальної стадії. За інформацією французького ресурсу ParisTeam, паризький клуб розраховує завершити перехід до 3 липня.

Французи зробили другу офіційну пропозицію у розмірі 65 мільйонів євро, проте Борнмут наполягає на сумі 70 мільйонів плюс можливі бонуси. Сам Забарний вже досяг домовленості з ПСЖ щодо умов особистого контракту терміном на п'ять років. Результат переговорів тепер залежить від позиції англійського клубу, а часу на ухвалення рішення залишилося небагато, тому все може вирішитись найближчими днями.

Контракт українського футболіста із Борнмутом діє до кінця червня 2029 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється у 40 мільйонів євро. З моменту переходу в англійський клуб Забарний провів 86 матчів, відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Борнмут прийняв пропозицію ПСЖ по Забарному.