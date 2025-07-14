Захисник Борнмута та національної збірної України Ілля Забарний міг продовжити кар'єру у французькій Лізі 1, проте потенційний перехід так і не відбувся.

22-річний гравець досяг домовленості з ПСЖ щодо умов особистого контракту, який передбачав співпрацю до літа 2030 року. Паризький клуб був готовий до угоди та погодив з футболістом усі фінансові деталі.

За інформацією ТаТоТаке, під час переговорів Забарний висунув умову продати російського воротаря Матвія Сафонова. Керівництво ПСЖ пішло назустріч українцю та розпочало пошук нового клубу для голкіпера, розглядаючи пропозиції від турецьких команд.

Однак, незважаючи на готовність парижан виконати вимоги гравця, угода зірвалася через завищену трансферну вартість. Французький клуб направив дві офіційні пропозиції, включаючи суму 60 мільйонів євро, але в Борнмуті наполягають, що не відпустять Забарного менш ніж за 70 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл націлився на Забарного.