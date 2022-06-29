ПСЖ повідомив Неймару, що він не потрібен їм на наступний сезон – його віддадуть в оренду

Чемпіони Франції хочуть перебудувати команду

Чемпіони Ліги 1 ПСЖ повідомили Неймару, що не розраховують на нього в наступному сезоні. Про це повідомляє RMC.

Французький клуб хоче перебудувати команду і не потребує 30-річного бразильця. Зокрема, на колишнього гравця «Барселони» скаржився Кіліан Мбаппе.

Йому не подобалося, що Неймар недисциплінований на тренуваннях, останні роки має два-три зайвих кілограми ваги і погано проводить відновлення після ігор.

Однак проблема в тому, що контракт бразильця з ПСЖ розрахований до 2027 року. Та, як повідомляє El Pais, парижани готові відпустити гравця в оренду, самостійно виплачуючи йому всю зарплату.

Раніше повідомлялося, що на Неймара претендує один з клубів АПЛ.