ПСЖ позбудеться росіянина для підписання Забарного
У Парижі хочуть зменшити політичні ризики та підписати нового воротаря на заміну росіянину
31 хвилину тому
Матвій Сафонов, який перейшов до ПСЖ влітку 2024 року, може вже цього літа залишити французький клуб. За інформацією Goal.com, у Парижі ухвалено стратегічне рішення — зменшити кількість гравців, пов’язаних із політичними ризиками, тому російський голкіпер може стати першим, хто потрапить під цю статтю.
Клуб уже досяг принципової згоди з новим кандидатом на позицію воротаря — Ренато Марином, який покидає Рому як вільний агент. Крім того, ПСЖ серйозно працює над трансфером українського захисника Іллі Забарного з Борнмута. Саме присутність Сафонова може стати перешкодою для завершення цього переходу.
Пріоритет клубу зміщується на футболістів, які не мають стосунку до росії, яка розпочала війну проти України. У зв’язку з цим, доля Сафонова буде вирішена найближчим часом. Інтерес до нього проявляють Астон Вілла, Галатасарай та кілька інших клубів.
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