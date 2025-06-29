Матвій Сафонов, який перейшов до ПСЖ влітку 2024 року, може вже цього літа залишити французький клуб. За інформацією Goal.com, у Парижі ухвалено стратегічне рішення — зменшити кількість гравців, пов’язаних із політичними ризиками, тому російський голкіпер може стати першим, хто потрапить під цю статтю.

Клуб уже досяг принципової згоди з новим кандидатом на позицію воротаря — Ренато Марином, який покидає Рому як вільний агент. Крім того, ПСЖ серйозно працює над трансфером українського захисника Іллі Забарного з Борнмута. Саме присутність Сафонова може стати перешкодою для завершення цього переходу.

Пріоритет клубу зміщується на футболістів, які не мають стосунку до росії, яка розпочала війну проти України. У зв’язку з цим, доля Сафонова буде вирішена найближчим часом. Інтерес до нього проявляють Астон Вілла, Галатасарай та кілька інших клубів.