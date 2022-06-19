Александер-Арнольд – про дуель з Вінісіусом: «У нас є план з приводу того, як діяти проти всього, що вони нам запропонують»
ПСЖ пропонував Вінісіусу божевільні умови, щоб він не продовжував контракт з «Реалом»
Але бразилець повів себе як вірний представник «королівського клубу»
Вінісіус / Фото: marca
ПСЖ вів переговори з вінгером «Реала» Вінісіусом Жуніором
щоб той не продовжував контракт з нинішнім клубом і перейшов до них. Про це в Twitter повідомив паблік MadridXtra.
Джерела повідомили, що катарський власник ПСЖ Насер Аль-Хелаіфі пропонував 21-річному бразильцеві зарплату 40 млн євро в сезон, солідний підписний бонус, і можливість вести бізнес в Катарі.
Також відомо, що Вінісіус відмовився, оскільки відчуває себе цінним для «Реала» і думає лише про продовження кар'єри в Мадриді. Найближчим часом сторони офіційно оголосять про продовження контракту до 2026 року. У новому контракті буде прописана сума обов'язкового викупу в розмірі 1 млрд євро.
Нагадаємо, «Реал» хоче щоб Вінісіус отримав іспанську паспорт.
Коментарі 0