ПСЖ пропонував Вінісіусу божевільні умови, щоб він не продовжував контракт з «Реалом»

Але бразилець повів себе як вірний представник «королівського клубу»

Вінісіус / Фото: marca

ПСЖ вів переговори з вінгером «Реала» Вінісіусом Жуніором щоб той не продовжував контракт з нинішнім клубом і перейшов до них. Про це в Twitter повідомив паблік MadridXtra.



Джерела повідомили, що катарський власник ПСЖ Насер Аль-Хелаіфі пропонував 21-річному бразильцеві зарплату 40 млн євро в сезон, солідний підписний бонус, і можливість вести бізнес в Катарі.

Також відомо, що Вінісіус відмовився, оскільки відчуває себе цінним для «Реала» і думає лише про продовження кар'єри в Мадриді. Найближчим часом сторони офіційно оголосять про продовження контракту до 2026 року. У новому контракті буде прописана сума обов'язкового викупу в розмірі 1 млрд євро.

Нагадаємо, «Реал» хоче щоб Вінісіус отримав іспанську паспорт.



