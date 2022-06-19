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ПСЖ пропонував Вінісіусу божевільні умови, щоб він не продовжував контракт з «Реалом»

Але бразилець повів себе як вірний представник «королівського клубу»
Футбол Прімера
09:12
ПСЖ пропонував Вінісіусу божевільні умови, щоб він не продовжував контракт з «Реалом»
Вінісіус / Фото: marca

ПСЖ вів переговори з вінгером «Реала» Вінісіусом Жуніором щоб той не продовжував контракт з нинішнім клубом і перейшов до них. Про це в Twitter повідомив паблік MadridXtra.

Джерела повідомили, що катарський власник ПСЖ Насер Аль-Хелаіфі пропонував 21-річному бразильцеві зарплату 40 млн євро в сезон, солідний підписний бонус, і можливість вести бізнес в Катарі.

Також відомо, що Вінісіус відмовився, оскільки відчуває себе цінним для «Реала» і думає лише про продовження кар'єри в Мадриді. Найближчим часом сторони офіційно оголосять про продовження контракту до 2026 року. У новому контракті буде прописана сума обов'язкового викупу в розмірі 1 млрд євро.

Нагадаємо, «Реал» хоче щоб Вінісіус отримав іспанську паспорт.


Карен Агабекян
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Теги

Вінісіус Жуніор Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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