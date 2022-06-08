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«Реал» хоче, щоб три основні гравці команди отримали паспорти Іспанії

Всі вони бразильці
Футбол Прімера
08:17
«Реал» хоче, щоб три основні гравці команди отримали паспорти Іспанії

Мадридський «Реал» зіштовхнувся з певними складнощами в період підготовки до наступного сезону.

За правилами Ла Ліги, в складі однієї команди одночасно на полі можуть перебувати лише троє гравців не з ЄС. Зазвичай у мадридців це Мілатао, Вінісіус та Родріго.

Зважаючи на те, що з оренд мають повернутися японець Такефуса Кубо та бразилець Рейніер, а окрім того клуб хотів би підписати бразильця Габріеля Жезуса в якості дублера Каріма Бензема, у «вершкових» виникнули проблеми.

В Іспанії є лазівка, котра могла б допомогти «Реалу». Жителі Бразилії, котрі прожили в Іспанії більше двох років мають право отримати подвійне громадянство. Однак пандемія серйозно сповільнила процес отримання другого паспорту.

Відтак «Реал» не зміг оформити Мілітао, Вінісіусу та Родріго можливість не витрачати квоту для гравців не з ЄС.

Зважаючи на це, трансфер Жезуса з «Манчестер Сіті» виглядає малоймовірним.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Реал Мадрид (футбол)

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