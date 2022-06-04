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ПСЖ припинить співпрацю з Почеттіно. Парижани знайшли заміну аргентинцю

Новим наставником команди може стати чемпіон сезону-2020/21 Ліги 1<br>
Футбол Ліга 1
12:19
ПСЖ припинить співпрацю з Почеттіно. Парижани знайшли заміну аргентинцю
Маурісіо Почеттіно / Фото - en.psg.fr
ПСЖ незабаром розірве угоду з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно. Це трапиться після того, як з Катару повернеться президент клубу Нассер Аль-Хелаіфі.

Як повідомляє Le Parisien, новим наставником команди, найімовірніше, стане рульової «Ніцци» Крістоф Гальтьє. У сезоні-2020/21 він завоював чемпіонство в Лізі 1 з «Ліллем». 

Нагадаємо, 50-річний аргентинський фахівець очолює ПСЖ в січня 2021 року. Тоді він прийшов на зміну Томасу Тухелю.

Напередодні зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе порекомендував босам клубу позбутися від Почеттіно і ще 13 гравців команди.
Володимир Кириченко
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Теги

Маурісіо Почеттіно ПСЖ Крістоф Гальтье

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