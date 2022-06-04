Мбаппе порадив власникам ПСЖ позбутися Почеттіно і ще 13 гравців команди
ПСЖ припинить співпрацю з Почеттіно. Парижани знайшли заміну аргентинцю
Новим наставником команди може стати чемпіон сезону-2020/21 Ліги 1<br>
Маурісіо Почеттіно / Фото - en.psg.frПСЖ незабаром розірве угоду з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно. Це трапиться після того, як з Катару повернеться президент клубу Нассер Аль-Хелаіфі.
Як повідомляє Le Parisien, новим наставником команди, найімовірніше, стане рульової «Ніцци» Крістоф Гальтьє. У сезоні-2020/21 він завоював чемпіонство в Лізі 1 з «Ліллем».
Нагадаємо, 50-річний аргентинський фахівець очолює ПСЖ в січня 2021 року. Тоді він прийшов на зміну Томасу Тухелю.
Напередодні зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе порекомендував босам клубу позбутися від Почеттіно і ще 13 гравців команди.
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