Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
01:10
Стронгмен. Парний чемпіонат України. Трускавець

ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно – джерело

Тренер отримає 10 мільйонів євро компенсації
Футбол Ліга 1
30 червня 23:25
ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно – джерело

ПСЖ вирішив розірвати контракт з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно, Повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, переговори між сторонами тривали 2 тижні і вони прийшли до рішення припинити співпрацю. Почеттіно отримає від ПСЖ 10 мільйонів євро компенсації.

Контракт Почеттіно з ПСЖ діяв до літа 2023 - го року.

Уже відомо, що паризький гранд знайшов Почеттіно заміну.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Маурісіо Почеттіно ПСЖ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Мілан» хоче запросити Неймара
«Мілан» хоче запросити Неймара
Футбол Серія А
30 червня 19:57
ПСЖ повідомив Неймару, що він не потрібен їм на наступний сезон – його віддадуть в оренду
ПСЖ повідомив Неймару, що він не потрібен їм на наступний сезон – його віддадуть в оренду
Футбол Ліга 1
29 червня 12:58
«Барселоні» запропонували придбати Неймара – відома сума трансферу
«Барселоні» запропонували придбати Неймара – відома сума трансферу
Футбол Прімера
23 червня 09:57
Зідан – про роботу в ПСЖ: «Ніколи не кажи ніколи»
Зідан – про роботу в ПСЖ: «Ніколи не кажи ніколи»
Футбол Ліга 1
23 червня 07:47
ПСЖ хоче продати Неймара. На бразильця знайшовся претендент
ПСЖ хоче продати Неймара. На бразильця знайшовся претендент
Футбол Серія А
23 червня 07:25
Президент Прімери: «Керівництво ПСЖ тримає всіх за дурнів»
Президент Прімери: «Керівництво ПСЖ тримає всіх за дурнів»
Футбол Футбол в Європі
22 червня 16:45

Новини: Футбол

ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно – джерело
ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно – джерело
Ліга 1
30 червня 23:25
Лукаку вибрав собі ігровий номер в «Інтері». Його улюблена дев'ятка – зайнята
Лукаку вибрав собі ігровий номер в «Інтері». Його улюблена дев'ятка – зайнята
Серія А
30 червня 23:17
Лукаку: «Зроблю все заради перемог «Інтера» під час матчів»
Лукаку: «Зроблю все заради перемог «Інтера» під час матчів»
Серія А
30 червня 22:30
Луческу: «Тільки молоді хочуть, щоб я зазнав невдачі»
Луческу: «Тільки молоді хочуть, щоб я зазнав невдачі»
Українська Прем'єр-ліга
30 червня 21:51
«Шахтар» проведе збір на базі аматорського клубу в Нідерландах
«Шахтар» проведе збір на базі аматорського клубу в Нідерландах
Українська Прем'єр-ліга
30 червня 21:10
Екс-гравець збірної Італії: «У мене є підтвердження, що «Рома» оголосить про трансфер Роналду»
Екс-гравець збірної Італії: «У мене є підтвердження, що «Рома» оголосить про трансфер Роналду»
Серія А
30 червня 21:05
Луческу: «Мене розчарувало ставлення великих європейських клубів, вони могли допомогти Україні»
Луческу: «Мене розчарувало ставлення великих європейських клубів, вони могли допомогти Україні»
Українська Прем'єр-ліга
30 червня 20:44
Гендиректор «Кривбаса»: «З Вернидубом у нас великі завдання»
Гендиректор «Кривбаса»: «З Вернидубом у нас великі завдання»
Українська Прем'єр-ліга
30 червня 20:33
«Верес» підписав українського захисника
«Верес» підписав українського захисника
Українська Прем'єр-ліга
30 червня 20:20
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Всі новини