ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно – джерело

Тренер отримає 10 мільйонів євро компенсації

ПСЖ вирішив розірвати контракт з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно, Повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, переговори між сторонами тривали 2 тижні і вони прийшли до рішення припинити співпрацю. Почеттіно отримає від ПСЖ 10 мільйонів євро компенсації.

Контракт Почеттіно з ПСЖ діяв до літа 2023 - го року.

Уже відомо, що паризький гранд знайшов Почеттіно заміну.