Почеттіно: «Мбаппе все зробив правильно»
ПСЖ розірвав контракт з Почеттіно – джерело
Тренер отримає 10 мільйонів євро компенсації
ПСЖ вирішив розірвати контракт з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно, Повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, переговори між сторонами тривали 2 тижні і вони прийшли до рішення припинити співпрацю. Почеттіно отримає від ПСЖ 10 мільйонів євро компенсації.
Контракт Почеттіно з ПСЖ діяв до літа 2023 - го року.
Уже відомо, що паризький гранд знайшов Почеттіно заміну.
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