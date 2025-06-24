ПСЖ ухвалив ключове рішення щодо Забарного після виходу з групи на клубному чемпіонаті світу
Паризький клуб хоче підсилити склад перед матчами на вибування
28 хвилин тому
Французький ПСЖ виявляє серйозний інтерес до центрального захисника Борнмута та збірної України Іллі Забарного. Про це повідомляє видання ParisFans із посиланням на L'Equipe.
За даними джерела, парижани розглядають 22-річного українця як пріоритетне посилення напередодні стадії плей-оф Клубного чемпіонату світу.
Забарний поповнив склад Борнмута у січні 2023 року, перейшовши з київського Динамо за 24 мільйони фунтів плюс бонуси. З того часу він провів 86 матчів за англійський клуб у всіх турнірах, відзначився одним голом та однією результативною передачею.
Діючий контракт захисника із Борнмутом розрахований до 30 червня 2029 року.
Раніше повідомлялося, що Борнмут отримав офіційну пропозицію по Забарному від Ліверпуля.