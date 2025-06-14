22-річний український центральний захисник Ілля Забарний може змінити клубну прописку – ним серйозно зацікавився французький гранд ПСЖ.

Як повідомляє Krrish, протягом найближчих двох діб парижани надішлють Борнмуту офіційну пропозицію в 50 мільйонів євро, з яких 42 будуть виплачені одразу, а вісім у вигляді бонусів. Проте очікується, що англійський клуб відмовиться від цієї суми та запросить щонайменше 70 мільйонів.

Сам Забарний має намір перебратися до Парижа і отримати шанс виступати в Лізі чемпіонів у складі ПСЖ.

За підсумками сезону 2024/25 Борнмут набрав 56 очок і посів дев'яте місце у таблиці АПЛ. Минулої кампанії Забарний провів 39 матчів за команду, записавши на свій рахунок одну гольову передачу. Портал Transfermarkt оцінює вартість українського захисника у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, коли Забарний стане гравцем ПСЖ.