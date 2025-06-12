Журналіст повідомив, коли Забарний стане футболістом ПСЖ
Український захисник продовжить карʼєру у Франції вже після клубного чемпіонату світу
41 хвилину тому
Український центрбек Ілля Забарний, який виступає за англійський Борнмут, із високою ймовірністю продовжить кар'єру у французькому ПСЖ. Про це повідомляє журналіст Eurosport Ромен Колле Годен.
«Забарний та ПСЖ – угода дуже близька. Очікується, що український захисник «Борнмута» підпише контракт з парижанами, але лише після клубного чемпіонату світу», – написав журналіст у Twitter.
У сезоні, що завершився, АПЛ Борнмут набрав 56 очок і посів дев'яту позицію в турнірній таблиці. Забарний провів за клуб 39 офіційних матчів, відзначившись однією гольовою передачею.
За даними Transfermarkt, ринкова вартість 22-річного захисника складає 40 мільйонів євро.
Раніше Забарний прокоментував перемогу збірної України над Новою Зеландією.