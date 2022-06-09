«путін заслуговує на смерть». Ребров вважає, що Україна не може програти росії – але перемога у війні буде дуже болісною

106 днів продовжується повномасштабне вторгнення на нашу територію

Фото: ФК Аль-Айн

Колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров впевнений, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися тільки нашою перемогою.



Як ви вважаєте, коли закінчиться війна і якими будуть її підсумки?

Війна закінчиться, коли українська армія переможе. Ми всі допомагаємо хто чим може. На жаль, ця перемога буде дуже важкою і болісною для нас, але я вірю, що ми переможемо. Моя думка – війна може закінчитися лише тоді, коли ми отримаємо достатньо зброї та звільнимо всі наші території. Ну і звичайно, має статися падіння режиму путіна. Це мають розуміти всі у світі і лише збільшувати санкції та тиск на росію, щоб у них було менше можливостей воювати, а більше думати про своїх громадян.

Як думаєте, що чекає на Путіна: суд, відставка, смерть?

Мені все одно, але краще, звісно, ​​смерть. Він, в особі російської армії, приніс стільки горя нашій країні, що заслуговує на смерть.

Ребров вважає, що Угорщина після нападу росії хотіла відтяпати шматок України.



