Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:25
Змішані єдиноборства. Combate Global 8

«путін заслуговує на смерть». Ребров вважає, що Україна не може програти росії – але перемога у війні буде дуже болісною

106 днів продовжується повномасштабне вторгнення на нашу територію
Футбол Українські легіонери
21:31
«путін заслуговує на смерть». Ребров вважає, що Україна не може програти росії – але перемога у війні буде дуже болісною
Фото: ФК Аль-Айн

Колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров впевнений, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися тільки нашою перемогою.

Як ви вважаєте, коли закінчиться війна і якими будуть її підсумки?

Війна закінчиться, коли українська армія переможе. Ми всі допомагаємо хто чим може. На жаль, ця перемога буде дуже важкою і болісною для нас, але я вірю, що ми переможемо. Моя думка – війна може закінчитися лише тоді, коли ми отримаємо достатньо зброї та звільнимо всі наші території.

Ну і звичайно, має статися падіння режиму путіна. Це мають розуміти всі у світі і лише збільшувати санкції та тиск на росію, щоб у них було менше можливостей воювати, а більше думати про своїх громадян.

Як думаєте, що чекає на Путіна: суд, відставка, смерть?

Мені все одно, але краще, звісно, ​​смерть. Він, в особі російської армії, приніс стільки горя нашій країні, що заслуговує на смерть.

Ребров вважає, що Угорщина після нападу росії хотіла відтяпати шматок України.


Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сергій Ребров війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Футбол Українські легіонери
21:16
Ребров розповів, чого не вистачило збірній України для виходу на чемпіонат світу-2022
Ребров розповів, чого не вистачило збірній України для виходу на чемпіонат світу-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
20:49
Ребров: «Можливо, Угорщина хотіла використати війну в Україні, щоб відібрати у нас Закарпаття»
Ребров: «Можливо, Угорщина хотіла використати війну в Україні, щоб відібрати у нас Закарпаття»
Футбол Українські легіонери
19:44
Вернидуб: «Ми битимемося до кінця за те, щоб звільнити всі міста, що перебувають під окупацією»
Вернидуб: «Ми битимемося до кінця за те, щоб звільнити всі міста, що перебувають під окупацією»
Футбол В Україні
18:58
Був тренером з вільної боротьби, а став ганд*ном: як мер Куп'янська продався рашистам
Ексклюзив
Був тренером з вільної боротьби, а став ганд*ном: як мер Куп'янська продався рашистам
Інші
18:38
АПЛ призупинила контракт на трансляції матчів в росії через напад на Україну
АПЛ призупинила контракт на трансляції матчів в росії через напад на Україну
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17:59

Новини: Футбол

Зінченко готовий залишити «Манчестер Сіті», якщо йому гарантують гру на його рідній позиції
Зінченко готовий залишити «Манчестер Сіті», якщо йому гарантують гру на його рідній позиції
Англійська Прем'єр-ліга
22:17
Збірна України U-21 зіграє в плей-офф відбору на Євро-2023
Збірна України U-21 зіграє в плей-офф відбору на Євро-2023
Збірна України
22:16
У відборі на Євро-2023 Україна U-21 відігралася після 1:3 з Францією U-21
У відборі на Євро-2023 Україна U-21 відігралася після 1:3 з Францією U-21
Збірна України
21:49
«путін заслуговує на смерть». Ребров вважає, що Україна не може програти росії – але перемога у війні буде дуже болісною
«путін заслуговує на смерть». Ребров вважає, що Україна не може програти росії – але перемога у війні буде дуже болісною
Українські легіонери
21:31
Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Українські легіонери
21:16
Офіційно. Віктор Скрипник буде головним тренером полтавської «Ворскли»
Офіційно. Віктор Скрипник буде головним тренером полтавської «Ворскли»
Українська Прем'єр-ліга
21:09
«Імідж країни похитнувся». Глава поліції Парижа назвав провалом підготовку до фіналу ЛЧ
«Імідж країни похитнувся». Глава поліції Парижа назвав провалом підготовку до фіналу ЛЧ
Ліга чемпіонов UEFA
20:52
Ребров розповів, чого не вистачило збірній України для виходу на чемпіонат світу-2022
Ребров розповів, чого не вистачило збірній України для виходу на чемпіонат світу-2022
Чемпіонат світу з футболу
20:49
Карась про так званого «власника» чернігівської «Десни»: «На ньому була купа крові»
Карась про так званого «власника» чернігівської «Десни»: «На ньому була купа крові»
Українська Прем'єр-ліга
20:14
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Всі новини