Ребров розповів, чого не вистачило збірній України для виходу на чемпіонат світу-2022
«путін заслуговує на смерть». Ребров вважає, що Україна не може програти росії – але перемога у війні буде дуже болісною
106 днів продовжується повномасштабне вторгнення на нашу територію
21:31
Фото: ФК Аль-Айн
Колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров
впевнений, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися тільки нашою перемогою.
Як ви вважаєте, коли закінчиться війна і якими будуть її підсумки?
Війна закінчиться, коли українська армія переможе. Ми всі допомагаємо хто чим може. На жаль, ця перемога буде дуже важкою і болісною для нас, але я вірю, що ми переможемо. Моя думка – війна може закінчитися лише тоді, коли ми отримаємо достатньо зброї та звільнимо всі наші території.
Ну і звичайно, має статися падіння режиму путіна. Це мають розуміти всі у світі і лише збільшувати санкції та тиск на росію, щоб у них було менше можливостей воювати, а більше думати про своїх громадян.
Як думаєте, що чекає на Путіна: суд, відставка, смерть?
Мені все одно, але краще, звісно, смерть. Він, в особі російської армії, приніс стільки горя нашій країні, що заслуговує на смерть.
Ребров вважає, що Угорщина після нападу росії хотіла відтяпати шматок України.
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