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Ребров: «Можливо, Угорщина хотіла використати війну в Україні, щоб відібрати у нас Закарпаття»

Український тренер 3 роки пропрацював в «Ференцвароші»
Футбол Українські легіонери
19:44
Ребров: «Можливо, Угорщина хотіла використати війну в Україні, щоб відібрати у нас Закарпаття»
Фото: ФК Аль-Айн

Сергій Ребров, який три роки тренував «Ференцварош», поділився думками, чому Угорщина недостатньо підтримує Україну після повномасштабного вторгнення росії.

Ви три роки працювали в Угорщині. Чому зараз ця країна ставиться до нас досить неоднозначно під час війни у політичному плані та не підтримує санкції проти Росії?

Тому що Угорщина залежить від Росії. Я знаю, що люди в Будапешті дуже багато допомагають українським біженцям, але зовнішня політика цієї країни дружня до Росії. Ну і звісно, в Угорщині є спірні території з Україною. Я маю на увазі Закарпаття. Можливо, вони навіть хотіли використати війну, щоби відібрати у нас ці території.

Ребров розглядає можливість очолити збірну України.

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
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Сергій Ребров війна

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