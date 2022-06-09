Ребров: «Можливо, Угорщина хотіла використати війну в Україні, щоб відібрати у нас Закарпаття»

Український тренер 3 роки пропрацював в «Ференцвароші»

Фото: ФК Аль-Айн

Сергій Ребров, який три роки тренував «Ференцварош», поділився думками, чому Угорщина недостатньо підтримує Україну після повномасштабного вторгнення росії.



Ви три роки працювали в Угорщині. Чому зараз ця країна ставиться до нас досить неоднозначно під час війни у політичному плані та не підтримує санкції проти Росії?

Тому що Угорщина залежить від Росії. Я знаю, що люди в Будапешті дуже багато допомагають українським біженцям, але зовнішня політика цієї країни дружня до Росії. Ну і звісно, в Угорщині є спірні території з Україною. Я маю на увазі Закарпаття. Можливо, вони навіть хотіли використати війну, щоби відібрати у нас ці території.

Ребров розглядає можливість очолити збірну України.