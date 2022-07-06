Радник президента «Вереса»: «Клуб проживає найбільш масову зміну колективу»

Радник президента «Вереса» Сергій Коваль прокоментував масштабні зміни в складі команди. його цитує прес - служба клубу.

Солдат і Гончаренко вирішили змінити команди, ми їм пропонували залишитися. У Гончаренко була пропозиція від Колоса, яке він прийняв. На жаль, нас теж покинув Сергій Петько, він до останнього хотів залишитися, але йому надійшла пропозиція від Чорноморця, в якому він собі і отримав ім'я, як футболіст і для нього Одеса – це рідний дім.

Слава Богу, що майже відновився Галузь. Пам'ятаємо, що у нього була дуже серйозна травма хрестоподібної зв'язку, можна сказати, що він майже готовий. Можливо, хто - то не звернув увагу, але він дуже досвідчений і кваліфікований футболіст. Він в минулому сезоні був у нас в заявці, але з - за травми не грав першу половину, а на зборах набрав форму і знову сталася неприємність. У Вересі у нього випав практично рік, але він дуже хоче довести, що не дарма йому довірилися.

Хочемо посилити опорну зону і додати різноманітність в атакуючу ланку. У нас є Сергій Панасенко, але в пошуках теж конкуренції для нього. Скажу відверто, у Сергія була пропозиція від іншого клубу, але нам вдалося його утримати. У центр поля також хочемо додати одного або кілька виконавців, центрального захисника, тому що зараз залишився тільки Мельник і новачок Курко. Є молодий Гук, але він ще не обстріляний, важко конкурувати, можливо, віддамо його в оренду, будемо дивитися ».