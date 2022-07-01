«Верес» підписав українського захисника
Став відомий бюджет «Вереса» на першу частину наступного сезону
Рівненський клуб почне збори 4-го липня
Став відомий бюджет ровенского «Вереса» на першу частину наступного сезону. Про це інформує прес - служба клубу.
Видаткова частина бюджету клубу на першу частину сезону складе 31 мільйон 366 тисяч гривень. У цей суму також ходить більш 4 мільйонів гривень на завершення реконструкції стадіону в Рівному.
«Верес» почне підготовку до наступного сезону 4 - го липня. Очікується, що збір відбудеться в Рівному.
Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартує в середині серпня.
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