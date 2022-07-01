Став відомий бюджет «Вереса» на першу частину наступного сезону

Рівненський клуб почне збори 4-го липня

Став відомий бюджет ровенского «Вереса» на першу частину наступного сезону. Про це інформує прес - служба клубу.

Видаткова частина бюджету клубу на першу частину сезону складе 31 мільйон 366 тисяч гривень. У цей суму також ходить більш 4 мільйонів гривень на завершення реконструкції стадіону в Рівному.

«Верес» почне підготовку до наступного сезону 4 - го липня. Очікується, що збір відбудеться в Рівному.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартує в середині серпня.