Ракицький залишиться у Чорноморці? Яка доля легіонерів? Відомо, коли ухвалять рішення

Тренер Чорноморця Олександр Грицай повідомив, що більшість кадрових питань буде вирішено 16 червня.

Слова Кучера щодо погашення боргів? Не володію, якщо чесно, інформацією. Знаю, що обіцяли дати, а як насправді – подивимося.

Доля Рудька, Бутка, Шпорна та Безбородька? Збираємося 16-го числа, й буде видно, з ким працювати. Хтось додається, хтось піде, чутки коментувати не можу. Робота в цьому напрямі ведеться, – прокоментував ситуацію тренер.

Щодо орендованих гравців із Шахтаря, всі вони повертаються до рідного клубу. Що стосується легіонерів, ситуація різна: щодо Раяна поки не скажу. Кайо й Арсіч підуть. Мозес та Аніагбосо – поки що не зрозуміло. Повторюся, побачимо 16-го числа вже: хто приїде, з тими й працюватимемо.

Ракицький? Знаю, що розмова на цю тему з Ярославом була. А ось яке рішення він ухвалить, мені невідомо. Звісно, що такий гравець нам дуже допоможе в Першій лізі, але рішення – за ним і керівництвом. Підкат із Ворсклою ще раз доводить, що він гравець із великої літери та віддає всі сили на полі. Одне слово, майстер.

Комплектація команди? Дивимося гравців, прізвища поки що називати не можу. Розглядаємо варіанти комплектації молодими футболістами з наших грандів у оренду.

Причини вильоту? Звісно, ми не слабші за Інгулець, Лівий берег чи Оболонь. Сам сезон доволі незвичайний, 4 команди покинули еліту. Причин багато як суб'єктивних, так й об'єктивних, але називати вже їх сенсу не бачу.

Щодо завдань на наступний сезон… Зберемося 16-го числа, побачимо, з ким нам працювати, й уже про це можна буде казати, – розповів Грицай у інтерв’ю Sport.ua.