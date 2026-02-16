Ярослав Ракицький опублікував у Instagram звернення до вболівальників Чорноморця, в якому подякував одеситам за підтримку та час, проведений разом.

Хочу звернутись до дуже крутих вболівальників одеського Чорноморця та щиро подякувати за час разом. Одеса – це місто стало для мене значно більшим, ніж просто етап у кар’єрі. Я по-справжньому закохався в Одесу – в її людей, у характер, у ту особливу атмосферу та ваше тепло.

Дякую, друзі-вболівальники. Ваша підтримка була зі мною завжди. Ви живете клубом, і це надихає. Грати для вас – велика честь. Футбол – це рух уперед. Іноді життя веде іншими дорогами, але все, що ми прожили разом, залишиться в серці. Я вдячний Чорноморцю за довіру, за команду, за емоції. Дякую, Одесо!

Бажаю клубу лише одного – впевнено рухатися вперед і повернутися до вищої ліги. Я щиро вірю, що Чорноморець цього заслуговує. Одесо, люблю і сумую. До нових зустрічей!