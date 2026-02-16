Ракицький офіційно залишив Чорноморець
Одеський клуб повідомив про припинення співпраці без взаємних претензій
1 день тому
Чорноморець офіційно оголосив про завершення співпраці з центральним захисником Ярославом Ракицьким. Відповідна інформація з’явилася в соціальних мережах одеського клубу.
У заяві моряки наголосили, що сторони розійшлися на позитивній ноті та врегулювали всі питання.
Моряки дякують досвідченому майстру і бажають успіхів гравцеві в подальшій спортивній кар’єрі. Важливо, що сторони зупиняють співпрацю без будь-яких претензій в бік один одного. Усі питання врегульовані, Ярослав та керівники клубу потиснули один одному руки із взаємними побажаннями нових перемог. Однак це вже буде інша історія.
Чорно-синій період Ярослава Ракіцького, безумовно, залишив свій слід в історії нашого клубу. Всі бачили відношення захисника до гри. Тільки перемога, тільки радість в очах наших вболівальників - ось, що мало значення для Ярослава. Він був справжнім взірцем для менш досвідчених виконавців. Сподіваємось, що час гри поруч із футболістом, що виступав в Лізі чемпіонів та за збірну України, даремно для молодих одеських гравців не пройшов.
Дякуємо, Ярославе! І до зустрічі на футбольних полях України! — йдеться в заяві Чорноморця.
Нагадаємо, Ракицький приєднався до одеської команди у березні 2025 року. Відтоді оборонець провів 26 офіційних матчів у всіх турнірах, відзначився трьома забитими м’ячами та двома результативними передачами.
