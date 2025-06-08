Колишній наставник римської Роми Клаудіо Раньєрі може очолити національну збірну Італії. Про це повідомив відомий інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, 10 червня заплановано зустріч між чинним головним тренером збірної Італії Лучано Спаллетті та головою Італійської федерації футболу Габріеле Гравіною. Не виключено, що за підсумками розмови Спаллетті вирішить піти зі своєї посади.

У разі його відставки 73-річний Клаудіо Раньєрі розглядатиметься як один із головних кандидатів на заміну. Раніше сам фахівець заявляв, що сезон 2024/25 стане для нього останнім у тренерській кар'єрі.

Раніше Раньєрі підсумував сезон на чолі Роми.