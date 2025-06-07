Спаллетті може бути звільнений з посади головного тренера збірної Італії

Павло Василенко

Минулої п'ятниці Італія програла Норвегії у відбірному турнірі ЧС-2026. Інсайдер Фабріціо Романо заявив, що головний тренер італійців Лучано Спаллетті може втратити роботу через поразку.

Італія жахливо розпочала відбірковий тур до майбутнього чемпіонату світу. Вони були розгромлені Норвегією у виїзному матчі – 0:3.

Дивна поразка не залишилася непоміченою. Виявилося, що у понеділок заплановано зустріч Спаллетті з президентом FIGC Габріеле Гравіною для оцінки ситуації.

Ця дата не випадкова. Напередодні італійці зустрінуться вдома із Молдовою. Цей двобій може стати для тренера останнім шансом зберегти роботу.

За словами Романо, робота Спаллетті перебуває під серйозною загрозою. Ніхто більше не відкидає звільнення 66-річного фахівця. Його контракт діє до кінця чемпіонату світу 2026 року.

Досвідчений тренер очолює команду з 2023 року. Під його керівництвом команда провела 24 матчі та набирала в середньому 1,70 очка.