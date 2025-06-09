Колишній наставник Роми Клаудіо Раньєрі отримав запрошення від голови італійської федерації футболу Габріеле Гравіни очолити національну збірну Італії.

Як повідомляє джерело, можливою перепоною для призначення 73-річного фахівця могла стати його поточна посада — радник президента римського клубу Дена Фрідкіна. Проте, сам Гравіна не заперечує проти того, щоб Раньєрі поєднував обов'язки у клубі та збірній.

Очікується, що Раньєрі найближчими днями озвучить остаточне рішення, яке, за попередніми даними, буде позитивним. Планується, що контракт із досвідченим тренером діятиме до липня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Лучано Спаллетті підтвердив своє звільнення з посади головного тренера збірної Італії.