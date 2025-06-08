Павло Василенко

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті вирішив піти у відставку після поразки з рахунком 3:0 від Норвегії у відбірному матчі чемпіонату світу-2026.

Спаллетті повідомив про це на пресконференції перед матчем відбору ЧС-2026 з Молдовою.

Італійський тренер стверджує, що федерація вже повідомила його про те, що його буде звільнено від своїх обов'язків, але він стверджує, що натомість розірве свій контракт.

Очікується, що Спаллетті, як і раніше, керуватиме відбірним матчем чемпіонату світу-2026 проти Молдови у понеділок увечері, після чого він, як очікується, офіційно заявить про свій відхід з національної збірної Італії.

«Ми говорили вчора ввечері, і мені повідомили, що я звільнений з посади головного тренера національної збірної. Мені було шкода з огляду на наші стосунки, я не збирався здаватися. Я хотів би залишитися і займатися своєю справою, особливо коли справи йдуть не дуже добре. Однак, якщо це виправдання, то мені доведеться його прийняти. Я завжди розглядав цю роль як служіння батьківщині, і хочу допомогти майбутньому національної збірної. Я розірваю свій контракт. Я буду там завтра увечері тренером проти Молдови. Я завжди твердив, що мої гравці сильні. Результати під моїм керівництвом такі, які вони є, і я маю взяти на себе відповідальність», – цитує Спаллетті видання Sky Sport Italia.

Раніше повідомлялося, що збірну Італії може очолити Стефано Піолі, котрий зараз є головним тренером Аль-Насра.