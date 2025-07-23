Маркус Рашфорд, який офіційно перейшов до Барселони на правах оренди з опцією викупу, у сезоні 2025/26 гратиме під 14-м номером. Про це повідомляє іспанське видання Diario Sport.

Цей номер був обраний неспроста — саме під ним у Барселоні виступав кумир англійця, французький нападник Тьєррі Анрі. Цікаво, що ще у сезоні 2015/16 Рашфорд уже грав із 14-м номером у складі молодіжної команди Манчестер Юнайтед U-21.

У першій команді манкуніанців Маркус виходив на поле з номерами 19 та 10.