Сергій Разумовський

Поліція Великої Британії та спеціальний підрозділ з питань футболу UKFPU розпочали розслідування серії випадків онлайн-расизму, які сталися після матчів минулих вихідних. Про це повідомляє BBC. Правоохоронці отримали одразу чотири окремі повідомлення про расистські образи на адресу футболістів і заявили, що вже запустили кілька паралельних перевірок, аби встановити осіб, які стоять за такими діями.

Зокрема, мова йде про півзахисника Бернлі Ганнібала Межбрі та центрального захисника Челсі Веслі Фофана. Після очного матчу команд у межах 27-го туру АПЛ обидва гравці, за інформацією джерела, отримали в Instagram повідомлення расистського характеру. Інциденти знову підняли тему безпеки спортсменів у соціальних мережах і відповідальності за мову ненависті, яка все частіше поширюється саме онлайн.

Ще два випадки були зафіксовані в неділю, 22 лютого. Расистських образ у соцмережах зазнали нападник Вулвергемптона Толу Арокодаре та вінгер Сандерленда Ромейн Мандл. Таким чином, йдеться не про одиничний епізод, а про одразу кілька атак на гравців із різних клубів, що й стало підставою для активних дій з боку профільного поліцейського підрозділу.

У UKFPU підтвердили, що після отримання чотирьох заяв про онлайн-расизм було розпочато низку розслідувань. Керівник UKFPU Марк Робертс виступив із жорсткою позицією, наголосивши, що расизму не має бути ні в інтернеті, ні в реальному житті. Він підкреслив: кожен, хто вважає, що може безкарно ховатися за клавіатурою, має «добре подумати», а сам підрозділ засуджує таку поведінку та зробить усе можливе, щоб ідентифікувати винних і притягнути їх до відповідальності.

Окремо BBC додає, що схожий випадок розслідують і в Шотландії. Поліція Шотландії повідомила про початок власної перевірки після того, як гравці Рейнджерс Еммануель Фернандес та Джеїді Ґассама опублікували скриншоти повідомлень із расистськими висловлюваннями. Це сталося після матчу 28-го туру чемпіонату Шотландії проти Лівінгстона, який завершився нічиєю 2:2.

Таким чином, британські та шотландські правоохоронні органи паралельно реагують на кілька випадків мови ненависті щодо футболістів у соцмережах, підкреслюючи, що онлайн-простір не є «зоною без правил», а за подібні дії можна понести реальну відповідальність.

