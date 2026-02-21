Челсі у компенсований час втратив перемогу над Бернлі, Астон Вілла врятувалася у матчі з Лідсом
Лондонська команда грала у меншості
близько 4 годин тому
Фото - Getty Images
У матчі 27-го туру Англійської Прем’єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Бернлі. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.
Господарі вийшли вперед у дебюті гри – відзначився Жоао Педро. На 72-й хвилині Челсі залишився у меншості після вилучення Веслі Фофана, а у компенсований час Бернлі зрівняв рахунок.
У паралельному поєдинку Астон Вілла вдома розписала мирову з Лідсом – 1:1.
Челсі посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 45 очок. Астон Вілла іде третьою з 51 балом.
АПЛ, 27-й тур
Челсі – Бернлі – 1:1
Голи: Жоао Педро, 4 – Флеммінг, 90+3.
Астон Вілла – Лідс – 1:1
Голи: Абрахам, 88 – Штах, 31.