РБ Лейпциг продовжує активно вести переговори щодо можливого переходу 22-річного вінгера Шахтаря Кевіна. Раніше повідомлялося, що німецький клуб готовий заплатити за бразильського футболіста 35 мільйонів євро, проте донецький клуб має намір отримати не менше 50 мільйонів.

На тлі інтересу з боку Наполі керівництво Лейпцига розглядає варіант поліпшення своєї пропозиції. Згідно з інформацією UOL Esporte, суму можна збільшити до 40 мільйонів євро, що наблизить її до запитів Шахтаря.

У сезоні 2024/25 Кевін провів 35 матчів за донецьку команду, відзначившись дев'ятьма забитими м'ячами та чотирма асистами. За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість молодого бразильця складає 12 мільйонів євро.

За підсумками минулого чемпіонату України Шахтар набрав 62 очки та завершив сезон на третій позиції у турнірній таблиці УПЛ.