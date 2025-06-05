Відомо, який європейський клуб спробує підписати легіонера Шахтаря

Раніше повідомлялося, що один із клубів, що входять до структури Red Bull, зацікавлений у вінгері донецького Шахтаря Кевіні. За інформацією Globo Esporte, йдеться про німецький РБ Лейпциг. Цей клуб уже повідомив керівництво Шахтаря про готовність заплатити за гравця 35 мільйонів євро.

Крім того, інтерес до бразильця виявляє і Наполі, проте італійський клуб поки не наблизився до пропозиції, зробленої представниками Бундесліги. У Шахтарі не поспішають продавати Кевіна, адже хочуть отримати за нього 50 мільйонів євро.

Також відомо, що у разі продажу гравця 10% від суми угоди, донецький клуб повинен буде перерахувати Палмейрасу, звідки Кевін перебрався в Україну в січні 2024 року за 12 мільйонів євро.

У сезоні 2024/25 Кевін відіграв за Шахтар 35 офіційних матчів, забивши дев'ять м'ячів та оформивши чотири результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює 22-річного футболіста у 12 мільйонів євро.