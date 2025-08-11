Сергій Стаднюк

Київське Динамо планує поповнити тренерський штаб Олександра Шовковського. Про це повідомив ведучий програми програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

З того, що я знаю, Динамо станом на зараз планує підсилювати методологію в тренерському штабі. Чи буде це новий аналітик, чи буде це ще якийсь помічник... Але хтось має бути. Михайло Співаковський

Нагадаємо, у Шовковського в Динамо є три асистенти: Еміліан Карас, Олег Гусєв і Сергій Федоров. Тренером воротарів вже багато років працює Михайло Михайлов. До складу фахівців з фізпідготовки та наукової групи входять: Віталій Кулиба, Олександр Козлов, Анатолій Крощенко, Сергій Мкртчан і Олександр Васильєв.

