Реакція на Пафос? Динамо шукає нового тренера
Чи залишить свою посаду Олександр Шовковський?
близько 2 годин тому
Київське Динамо планує поповнити тренерський штаб Олександра Шовковського. Про це повідомив ведучий програми програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.
З того, що я знаю, Динамо станом на зараз планує підсилювати методологію в тренерському штабі. Чи буде це новий аналітик, чи буде це ще якийсь помічник... Але хтось має бути.
Нагадаємо, у Шовковського в Динамо є три асистенти: Еміліан Карас, Олег Гусєв і Сергій Федоров. Тренером воротарів вже багато років працює Михайло Михайлов. До складу фахівців з фізпідготовки та наукової групи входять: Віталій Кулиба, Олександр Козлов, Анатолій Крощенко, Сергій Мкртчан і Олександр Васильєв.
