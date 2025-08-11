Сергій Стаднюк

Київське Динамо отримає відсоток не від усього трансферу свого вихованця Іллі Забарного, а лише від різниці між сумою переходу до ПСЖ і угодою з Борнмутом. Про це повідомив ведучий програми програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Більшість наших колег намагаються порахувати гроші Суркісів, скільки, власне кажучи, Динамо заробить на Іллі Забарному. У цих підрахунках дуже легко потрапити в оману, бо всі запам’ятали, що у Динамо є відсоток від продажу Забарного. І чомусь пам’ятають про 25%, а насправді 20% – і це перша омана. А друга омана дуже проста – йдеться не про п’яту частину від загальної суми трансферу Забарного в ПСЖ. Йдеться про різницю між сумою, яку Борнмут отримає з ПСЖ й мінус ті кошти, які Борнмут сплатив вже Динамо. Михайло Співаковський

Нагадаємо, за даними Transfermarkt, Динамо продало Забарного до Борнмута за 22,7 млн євро. Трансфер захисника до ПСЖ оцінюють у 62 – 67 млн. Також кияни можуть розраховувати на платіж солідарності у розмірі приблизно 3,5 млн. Таким чином, «біло-сині» отримають близько 11 мільйонів від цього трансферу.

Нагадаємо, Забарний уже прибув до Парижа.