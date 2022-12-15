Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
Телемагазин
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

«Реал» дозволив Бензема зіграти в фіналі ЧС-2022

Форвард пропустив весь турнір
Футбол Чемпіонат світу з футболу
07:28
«Реал» дозволив Бензема зіграти в фіналі ЧС-2022

Нападаючий «Реала» Карім Бензема може зіграти в фіналі ЧС-2022.

Через травму він пропустив весь турнір, але вже встиг відновитися. Мадридці дозволили гравцеві зіграти в фіналі чемпіонату світу, повідомляє Mundo Deportivo.

Бензема все ще є в заявці Франції на мундіаль. Йому не встигли знайти заміну.

Правда, поки Франція не повідомляла «Реалу», що хоче використовувати Бензема.

Раніше повідомлялося, що гравець отримає медаль якщо Франція їх виграє на турнірі. Як мінімум, срібло вже французи виграли.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Карім Бензема Реал Мадрид (футбол) збірна Франції (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11:41
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11:10
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:39
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:11
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:10
Дрогба порівняв Грізманна з несподіваним гравцем
Дрогба порівняв Грізманна з несподіваним гравцем
Футбол Чемпіонат світу з футболу
09:48

Новини: Футбол

Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Чемпіонат світу з футболу
11:41
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Чемпіонат світу з футболу
11:10
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Ліга чемпіонов UEFA
11:02
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Українські легіонери
10:50
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Чемпіонат світу з футболу
10:39
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Футбол в Європі
10:28
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Чемпіонат світу з футболу
10:11
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Прімера
10:10
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Чемпіонат світу з футболу
10:10
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини