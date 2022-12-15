«Реал» дозволив Бензема зіграти в фіналі ЧС-2022

Форвард пропустив весь турнір

Нападаючий «Реала» Карім Бензема може зіграти в фіналі ЧС-2022.

Через травму він пропустив весь турнір, але вже встиг відновитися. Мадридці дозволили гравцеві зіграти в фіналі чемпіонату світу, повідомляє Mundo Deportivo.

Бензема все ще є в заявці Франції на мундіаль. Йому не встигли знайти заміну.

Правда, поки Франція не повідомляла «Реалу», що хоче використовувати Бензема.

Раніше повідомлялося, що гравець отримає медаль якщо Франція їх виграє на турнірі. Як мінімум, срібло вже французи виграли.