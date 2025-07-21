Мадридський Реал разом з низкою провідних клубів Європи та Південної Америки ініціювали неофіційні перемовини з ФІФА щодо зміни формату проведення клубного чемпіонату світу. Як повідомляє ESPN, клуби пропонують проводити турнір кожні два роки, мотивуючи це потенційним зростанням прибутків.

Наразі офіційного звернення до ФІФА не надходило, однак ідею активно обговорюють на рівні керівників провідних клубів. Попередній турнір завершився розподілом одного мільярда доларів серед учасників, тож клуби прагнуть закріпити подібні фінансові дивіденди частіше.

Водночас ФІФА скептично ставиться до ініціативи. У структурі вважають більш часте проведення турніру неможливим, оскільки важко буде щоразу зібрати мільярдний бюджет. Також у ФІФА наголошують на перенасиченості міжнародного календаря й потенційному конфлікті з УЄФА.

Очікується, що наступний клубний чемпіонат світу відбудеться у 2029 році. Серед потенційних країн-господарів розглядається Катар.

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