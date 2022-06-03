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«Реал» хоче підписати новий контракт з Луніним перед тим, як українець піде в оренду

У Мадриді задоволені голкіпером
Футбол Українські легіонери
09:40
«Реал» хоче підписати новий контракт з Луніним перед тим, як українець піде в оренду

Мадридський «Реал» хоче запропонувати українському голкіперу Андрію Луніну новий контракт, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, це в «Реалі» хочуть зробити перед тим, як Лунін піде в оренду.

У клубі задоволені Луніним і не хочуть шукати нового другого голкіпера на довгострокову перспективу.

«Реал» хоче, щоб Лунін в наступному сезоні грав в оренді в команді чемпіонату Іспанії з гарантованою ігровою практикою. На заміну Луніна в якості другого голкіпера буде запрошений Давид Оспіна.

Раніше стало відомо, що у Луніна можуть відібрати перемогу в Лізі чемпіонів.

Петро Приходько
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Теги

Андрій Лунін Реал Мадрид (футбол)

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