«Реал» хоче підписати новий контракт з Луніним перед тим, як українець піде в оренду

У Мадриді задоволені голкіпером

Мадридський «Реал» хоче запропонувати українському голкіперу Андрію Луніну новий контракт, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, це в «Реалі» хочуть зробити перед тим, як Лунін піде в оренду.

У клубі задоволені Луніним і не хочуть шукати нового другого голкіпера на довгострокову перспективу.

«Реал» хоче, щоб Лунін в наступному сезоні грав в оренді в команді чемпіонату Іспанії з гарантованою ігровою практикою. На заміну Луніна в якості другого голкіпера буде запрошений Давид Оспіна.

Раніше стало відомо, що у Луніна можуть відібрати перемогу в Лізі чемпіонів.