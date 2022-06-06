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«Реалу» і «Атлетико» запропонували нападника «Манчестер Сіті»

Одні вже відмовилися
Футбол Прімера
19:41
«Реалу» і «Атлетико» запропонували нападника «Манчестер Сіті»

Агенти нападника «Манчестер Сіті» Габріеля Жезуса запропонували послуги гравця «Реалу» та «Атлетико». Про це повідомляє Cadena SER.

Вимоги представників 25-річного бразильця – зарплатня в 5 мільйонів євро на рік після оподаткування.

«Атлетико» відразу ж відмовився від такого підписання, тоді як «Реал» все ще розглядає цю можливість.

Жесус обрав Ла Лігу для того, щоб мати змогу потрапити до збірної Бразилії на чемпіонат світу-2022. «Манчестер Сіті» готовий відпустити гравця.

В сезоні, що завершився, гравець забив 13 м’ячів і відзначився 12 асистами.

Ерлінг Голанд, що підписав контракт з «Манчестер Сіті», нещодавно опинився в епіцентрі жорсткого конфлікту прямо під час матчу.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Габріель Жезус Реал Мадрид (футбол) Атлетіко Мадрид

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