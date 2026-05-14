Реал Мадрид остаточно втратив шанси на чемпіонство після поразки від Барселони з рахунком 0:2, яка зробила каталонців чемпіонами Ла Ліги сезону 2025/26. Головний тренер Альваро Арбелоа закликав команду продовжувати боротьбу, адже мадридці ще не гарантували собі друге місце.

Перед поразкою в Ель Класіко Реал мав серію з чотирьох матчів без поразок у чемпіонаті, а на «Сантьяго Бернабеу» команда не програє вже чотири зустрічі поспіль.

Суперник мадридців – Ов’єдо – достроково вилетів з Ла Ліги після нічиєї з Хетафе та паралельної нічиєї Жирони з Райо Вальєкано. Команда не виграє чотири тури поспіль і за три матчі до фінішу відстає від рятівної зони на десять очок. У гостях Ов’єдо виграв лише один з 13 останніх матчів чемпіонату.

У семи останніх очних зустрічах Реал не програвав Ов’єдо, здобувши чотири перемоги та три нічиї, а три з останніх чотирьох матчів завершилися сухими перемогами мадридців.

Серед цікавих статистичних фактів – чотири з останніх п’яти матчів Реала в чемпіонаті завершувалися рівно двома голами, а в чотирьох останніх домашніх іграх більше м’ячів забивалося після перерви. Ов’єдо цього сезону отримав найбільше вилучень у лізі – десять.

У складі мадридців відсутні травмовані Арда Гюлер, Кіліан Мбаппе та Федеріко Вальверде. У гостей травмувався Ерік Байї, а Хаві Лопес і Квасі Сібо пропустять матч через дискваліфікацію. Серед ключових гравців варто відзначити Трента Александера-Арнольда та Тьяго Фернандеса.

