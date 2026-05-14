Моурінью однією ногою у Реалі, переговори знаходиться на фінальній стадії
Португальський спеціаліст може повернутися у Мадрид
близько 2 годин тому
Жозе Моуріньо / Фото - ESPN
Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью близький до повернення у мадридський Реал. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, переговори між сторонами просуваються добре і є продуктивними.
Потрібне остаточне схвалення від президента мадридського клубу Флорентіно Переса, але для цього, ймовірно, доведеться почекати до проведення позачергових виборів.
Моурінью вже очолював «вершкових» з 2010 до 2013 року.
Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче підписати в Бенфіку вінгера збірної України.
