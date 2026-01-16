Реал не звільняв Алонсо: у клубі повідомили подробиці
Керівництво вершкових прояснило ситуацію з наставником
близько 1 години тому
Директор мадридського Реала Еміліо Бутрагеньйо висловився щодо припинення співпраці з Хабі Алонсо. Раніше пресслужба вершкових офіційно повідомила про дострокове розірвання контракту з іспанським фахівцем.
Відхід Хабі відбувся за взаємною згодою сторін. Ми бажаємо йому всього найкращого, – зазначив функціонер, слова якого наводить журналіст Фабріціо Романо.
Хабі Алонсо очолив Реал у травні минулого року. Під його керівництвом мадридський клуб не зумів здобути жодного трофея. Зокрема, за день до звільнення столична команда поступилася Барселоні у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 2:3.
